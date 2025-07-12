Столица пережила экстремальные погодные явления

Три ведра на метр: в Москве выпало 39% месячной нормы дождя за день

Москва в субботу столкнулась с настоящим погодным коллапсом — за одни сутки на центр города обрушилось 33 мм осадков, что составляет 39% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По образному выражению метеорологов, это эквивалентно трем ведрам воды на каждый квадратный метр.

Параллельно с ливнями столица задыхалась от аномальной жары: на ВДНХ столбики термометров поднялись до +34,6°C, а в районе Балчуга температура достигла +36,1°C — показатели, характерные скорее для среднеазиатских пустынь, чем для средней полосы России.

Особую опасность представляли шквалистые ветры, достигавшие в Домодедово ураганной силы — 24 м/с. Такие порывы способны срывать рекламные конструкции и ломать деревья, создавая дополнительную угрозу для горожан.

Метеорологи отмечают, что подобное сочетание экстремальных явлений — тропической жары, ливней и ураганного ветра — становится для московского региона всё более характерным в условиях изменения климата. Синоптики рекомендуют москвичам внимательно следить за прогнозами и быть готовыми к резким изменениям погоды.