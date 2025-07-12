Мотоциклистка погибла в ДТП в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском округе вечером в субботу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 21:30 на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка» водитель 1992 года рождения, управлявший питбайком, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

В результате лобового столкновения 17-летняя пассажирка мототранспорта погибла на месте происшествия. Водитель питбайка с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств аварии, включая техническое состояние транспортных средств, возможное влияние погодных условий и другие факторы. По завершении процессуальной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.