Врачи Центра Блохина провели уникальную операцию

Российские врачи удалили половину тела пациенту для спасения от рака

В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина совершена медицинская операция чрезвычайной сложности — 43-летнему пациенту из Смоленской области выполнили гемикорпорэктомию (удаление половины тела) для спасения жизни от агрессивного рака кожи.

Как сообщает пресс-служба центра, это лишь второй подобный случай в России и около 80-й в мировой практике.

Сергей Филимоненков, 25 лет прикованный к инвалидной коляске после тяжёлой аварии, столкнулся с новым испытанием — плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область.

«Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия», — пояснил заведующий отделом онкоортопедии Ренат Валиев.

Операция под руководством академика РАН Ивана Стилиди продолжалась 12 часов. Несмотря на сложнейшее вмешательство, через три недели пациент в сопровождении супруги Маргариты смог вернуться домой в Вязьму.