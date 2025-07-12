На 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО принято историческое решение о включении «Наскальных рисунков пещеры Шульган-Таш» в престижный международный список, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Постоянный представитель России при ООН Равиль Аляутдинов выразил благодарность за признание уникальной ценности этого памятника древнего искусства.

«Более 200 полихромных изображений, созданных 16 тысяч лет назад, представляют собой не только национальное достояние России, но и важнейшую часть общечеловеческого культурного наследия», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что эти древние артефакты символизируют единство духовных истоков человечества при всем многообразии культур.

Особую признательность российская делегация выразила экспертам ИКОМОС и сотрудникам Центра всемирного наследия за профессиональную работу. Статус объекта ЮНЕСКО позволит усилить меры по сохранению уникального памятника и привлечет международное внимание к этому шедевру палеолитического искусства, расположенному на территории Башкортостана.