Китай может стать крупнейшим рынком сбыта российского газа в 2024 году

Китай может обогнать Европу и стать крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в 2024 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

За первые девять месяцев 2024 года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров «голубого топлива». Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в Европу в текущем году было экспортировано с января по сентябрь 22,5 млрд кубометров. Газ поступал туда через Украину и «Турецкий поток». «Газпром» наращивает экспорт «голубого топлива» в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Его проектная мощность составляет 38 млрд кубометров в год.

Компания также собирается увеличить ежегодные поставки в Китай еще на 10 млрд кубометров с 2027 года с помощью дальневосточного маршрута. Эксперты отмечают, что даже в таком случае эти показатели составят лишь малую часть тех объемов, которые Россия отправляла в Европу до начала конфликта на Украине.

При этом сейчас российский газ остается критически важным для таких государств, как Венгрия, Австрия и Словакия. В этом году по состоянию на сентябрь туда было доставлено на 19% больше газа, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что Украина не планирует продлевать с Россией договор о транзите газа через ее территорию в ЕС. Сейчас РФ вместе с партнерами прорабатывает варианты действий на этот случай.