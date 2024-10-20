В МИД раскрыли план действий на случай прекращения транзита газа через Украину

Полищук: в 2024 году истечет контракт между РФ и Украиной о транзите газа в ЕС

Украина не планирует продлевать с Россией договор о транзите газа через ее территорию в Евросоюз. В ЕС осознают, какая ситуация сложится после такого решения Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

Между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» контракт о транзите ресурса через Украину в ЕС завершится в конце декабря 2024 года. Киев продлевать договор не планирует. Однако допускает, что ресурс в будущем все же будет поставляться через его территорию.

Страны ЕС знают о сложившейся ситуации. Россия совместно с партнерами прорабатывает варианты действий на случай отказа Киева от транзита.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев с 1 января 2025 года перестанет предоставлять свою территорию для транзита газа из РФ в ЕС. Также будут прекращены поставки по нефтепроводу «Дружба».