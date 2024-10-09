HBO озвучил имя создателя биткоина, называющего себя Сатоши Накамото

Авторы документального фильма Money Electric: The Bitcoin Mystery («Электронные деньги: тайна биткоина»), который вышел на американской платформе HBO, назвали имя предполагаемого создателя биткоина. По их мнению, это разработчик Питер Тодд, сообщает РБК .

В фильме отмечается, что в 2010 году Питер Тодд продолжил публикацию Сатоши Накамото, где обсуждалась техническая сторона деталей биткоина. Накамото — это псевдоним человека или название группы людей, которые разработали протокол криптовалюты.

Обсуждение происходило на форуме BitcoinTalk. После этого оба аккаунта не проявляли активность в Сети одинаковое количество времени. Позже Тодд внедрил replace by fee — функцию, которая обсуждалась на этом же форуме.

Создатели документального фильма утверждают, что Питер Тодд и Сатоши Накамото использовали британско-канадский стиль написания в английском языке. Они напомнили, что именно разработчик предлагал «принести биткоины в жертву». По мнению авторов фильма, это означало уничтожить монеты, которые были в кошельке создателя криптовалюты.

Сам Тодд отрицает, что имеет какое-то отношение к созданию знаменитого биткоина. Разработчик утверждает, что авторы фильма «цепляются за соломинку».

Режиссером ленты «Электронные деньги: тайна биткоина» стал номинант на премию «Эмми» Кааллен Хобак, который прославился благодаря сериалу «Q: В бурю». В нем он разоблачил авторов теории заговора QAnon.

Фильм может удивить всех участников криптовалютного рынка. Кроме того, он даже сможет повлиять на выборы в США, так как известно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов.