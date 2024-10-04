HBO раскроет личность создателя биткоина в новом фильме

Режиссером ленты стал номинант на премию «Эмми» Кааллен Хобак, который прославился благодаря сериалу «Q: В бурю». В нем он разоблачил авторов теории заговора QAnon. Показ нового проекта, в котором раскроется личность создателя биткоина, запланирован на 8 октября по восточному времени и 9 октября — по центральноевропейскому времени.

Фильм может удивить всех участников криптовалютного рынка. Кроме того, он даже сможет повлиять на выборы в США, так как известно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов.

Биткоин — это криптовалюта, генерируемая сетями компьютеров. Его предполагаемым создателем является человек или группа людей, выступающая под псевдонимом Сатоши Накамото.

Разоблачение этих людей может вызвать ряд серьезных вопросов, к примеру, их причастность к преступлениям, связанным с биткоином. Либо это может привести к тому, что Сатоши может стать одним из самых богатых людей мира.