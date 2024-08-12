«Газпром» продолжает подавать газ в Европу через курскую «Суджу»

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«Газпром» транспортирует газ Европе через ГИС «Суджа» в объеме 39,6 млн куб м

«Газпром» подает российский газ для транзита через Украину в объеме 39,6 млн куб. м в сутки через ГИС «Суджа» в Курской области, сообщает ТАСС .

Эти объемы подтверждены украинской стороной. В среднем в августе объем прокачки был более 40 млн куб. м.

Заявка «Газпрома» на подачу «голубого топлива» через ГИС «Сохрановка» была отклонена.

Таким образом, подача через ГИС «Суджа» остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

Ранее в «Газпроме» отметили, что цены на природный и сжиженный газ взлетели. Это связано с ведущимися боевыми действиями в районе Суджи.