В «Газпроме» заявили, что события в Судже уже привели к росту цен на газ

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что события в Судже Курской области уже привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ, сообщает ТАСС .

«9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — высказался Куприянов.

По его словам, также на цены могут влиять и планово-профилактические работы на газовых объектах в Норвегии. Представитель «Газпрома» считает, что эти работы могут затянуться, как и в прошлом году. При этом аналитики выразили уверенность, что цены продолжат расти и в дальнейшем.

Ранее правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии выразила опасения, что через газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области может прекратиться поставка российского газа. Поэтому в стране ввели превентивные меры из-за возможных рисков.