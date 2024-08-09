Молдавия опасается срыва поставок российского газа через Украину

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии опасается, что через газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области может прекратиться поставка российского газа, поэтому ввела превентивные меры из-за возможных рисков, пишет «Интерфакс» .

«В контексте информации, представленной министерством энергетики о потенциальном риске прекращения поставок природного газа в результате военных действий в районе трансграничного пункта соединения между Российской Федерацией и Украиной („Суджа“), принято решение принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны», — сообщил молдавский кабинет министров.

В настоящее время пока нет никаких сбоев поставок природного ресурса, однако введенные меры позволят компетентным ведомствам оперативно отреагировать на ситуацию, если риск оправдается и в Молдавию перестанет поступать российский газ.

В Румынии отреагировали на ситуацию и заявили, что если поставка газа прекратится, то поддержат энергетическую безопасность Молдавии. По словам министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужи, у страны есть все необходимые для этого ресурсы.