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Киев умолчал о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС

Киев умолчал о сбое в функционировании реактора Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС). Это могло спровоцировать катастрофу, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на служебную записку СБУ, сообщает РИА Новости .

Сбой в функционировании реактора появился из-за «нарушения условий эксплуатации». Инцидент не попал в отчет МАГАТЭ, пишет Aydinlik.

Полковник СБУ Андрей Семенюк не дал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказать миру о технической неисправности на ЮУАЭС.

Южно-Украинская АЭС находится в Пивденноукраинске Николаевской области Украины. Ее начали строить в 1975 году, а ввели в эксплуатацию в 1982 году.

У ЮУАЭС есть три энергоблока. Также функционируют три реактора.

Объект инфраструктуры — обособленное подразделение украинского «НАЭК «Энергоатом».