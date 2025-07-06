Москва побьет рекорд жары 29-летней давности

Днем 7 июля в Московском регионе будет до 25-28 градусов тепла днем, возможен маленький дождь. Затем придет жара, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

8 июля днем в Московском регионе будет 29-32 градусов тепла. 9 июля температура вырастет до 30-33 градусов, что уже будет близко к рекорду 122-летней давности (в 1903 году температура поднималась до 33,5 градусов).

Наиболее знойными для Московского региона окажутся 10 и 11 июля. Днем будет 32-35 градусов тепла — это на 10-12 градусов больше нормы.

Есть вероятность, что 10 июля будет побит температурный рекорд 1996 года. В тот день московские метеорологи зафиксировали 33,4 градусов тепла.

Однако к середине июля жара пройдет. Температура воздуха в Московском регионе уменьшится до климатической нормы.