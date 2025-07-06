МЧС предупредило москвичей и туристов о приближении аномальной жары

В период с 7 по 10 июля в Москве ожидается аномальная жара с температурой воздуха в дневное время от 30 до 33 градусов тепла. В связи с этим горожан и туристов просят быть максимально внимательными и стараться избегать перегрева на солнце, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Спасатели порекомендовали москвичам и гостям столицы в период аномально жаркой погоды носить одежду светлых тонов, а также использовать головные уборы и пить как можно больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в предупреждении столичного чрезвычайного ведомства.

В случае возникновения экстренной ситуации жители Москвы или гости столицы могут обратиться за помощью по коротким номерам с мобильного телефона «101» или «112», а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России в Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве ожидается сильная жара. В некоторые дни температура воздуха может прогреться до рекордных отметок, установленных в 1903 и 1996 годах.