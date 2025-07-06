Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным днем

Путин в День работников морского и речного флота пожелал здоровья и процветания

Президент России Владимир Путин в День работников морского и речного флота отметил важность водного транспорта для страны. По его словам, данный сектор играет ключевую роль в экономике России, помогая защищать ее интересы и независимость, говорится на сайте Кремля .

Водный транспорт активно способствует развитию промышленности, туризма и торговли между регионами и странами. Особенно заметен его вклад в освоение северных и восточных территорий — Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

По словам Путина, в настоящее время перед работниками флота стоят важные цели: нужно удовлетворять растущие запросы отечественного рынка, обслуживать потребности российских компаний и создавать новые пути доставки, включая международные маршруты. При этом государство продолжит оказывать поддержку развитию морской и речной инфраструктуры. Оно будет финансировать строительство новых судов, портов и улучшение внутренних водных путей.

Глава государства считает, что работники отрасли могут гордиться своими предшественниками. Во время Великой Отечественной войны эти герои обеспечивали бесперебойную работу водного транспорта, несмотря на опасность и тяжелые условия. Современные специалисты опираются на их опыт и следуют их традициям при планировании будущего развития.

«Желаю вам здоровья, успехов и новых достижений на благо России», — сказал Путин.