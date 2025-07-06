Петербуржцы справляют нужду в кусты и клумбы в Ленинградском зоопарке

Петербуржцы справляют нужду в кусты, клумбы, газоны и входные зоны служебных помещений в Ленинградском зоопарке. Сотрудники учреждения потребовали перестать делать это и пригрозили в следующий раз публиковать видео правонарушителей с камер наблюдения, сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

На его территории функционируют общественные туалеты. Также есть навигация, рассказывающая о том, где есть уборная. Однако посетители Ленинградского зоопарка по неизвестной причине все равно справляют нужду в кустах и рядом со служебными помещениями.

«Неужели присесть на клумбе, на виду у других посетителей, рядом с одним из вольеров — нормально?» — спросили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Там отметили, что сообщение в Telegram-канале было последним предупреждением. Если правонарушения не прекратятся, начнут выкладывать видео с посетителями, справляющими нужду в неположенном месте, с камер наблюдения.