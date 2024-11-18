Газ в Европе может подорожать в два раза предстоящей зимой

Эксперты прогнозируют, что цена на газ в Европе этой зимой может вырасти вдвое и превысить показатель в 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, пишут « Известия ».

По словам аналитиков, основная проблема ценообразования на европейском рынке на сегодняшний день заключается в его абсолютной непредсказуемости.

15 ноября после предупреждения австрийской OMV о «потенциальном прекращении поставок» из РФ стоимость газа в Европе достигла годового максимума — превысила 500 долларов за 1 тыс. кубометров.

В последний раз цена на газ выше 500 долларов за 1 кубометр поднималась 28 ноября 2023 года. В этот раз стоимость выросла из-за отбора газа из европейских хранилищ с приближением зимы. На ноябрь заполненность хранилищ упала до 92,58%. Спрос на газ повысило снижение генерации ветровой энергии. При этом, согласно прогнозу, погода в Европе текущей зимой будет холодная.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, цена на газ в Европе до конца года будет колебаться в диапазоне 400–600 долларов за 1 тыс. куб. м. Но все будет зависеть от того, будет ли первый месяц зимы в Европе теплым и насколько активно будет расходоваться газ из хранилищ.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев сообщил РИАМО, что увеличение стоимости газа в ЕС можно объяснить снижением запасов в хранилищах, по сравнению с прошлогодними, и падением выработки электроэнергии ветровыми и тепловыми станциями.