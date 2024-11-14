сегодня в 15:37

Цена на газ в Европе растет из-за снижения запасов и выработки электроэнергии

Увеличение стоимости газа в ЕС можно объяснить снижением запасов в хранилищах, по сравнению с прошлогодними, и падением выработки электроэнергии ветровыми и тепловыми станциями, сообщил РИАМО аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

Рост цен на газ объясняется сниженной заполненностью хранилищ: на 12 ноября — 92,6% против почти 100% годом ранее, отметил он.

«Также увеличение спроса можно объяснить снижением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями и прогнозирование более низкой температуры», — считает эксперт.

Кроме того, ожидается снижение выработки тепловой электроэнергии с 11% от общего объема до 5-6% зимой, добавляет Климентьев.

Ранее стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов превысила 500 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 28 ноября прошлого года. Таковы данные лондонской биржи ICE.