Цена газа в Европе стала выше 500 долларов за 1 тыс кубометров впервые с 2023 г

Биржевая стоимость газа в Европе выросла на 5,12% — до 508,26 доллара за 1 тыс. кубометров. Такие данные привела биржа ICE Futures по состоянию на 10:19 по московскому времени, сообщает РБК .

В последний раз цена на газ выше 500 долларов за 1 кубометр поднималась 28 ноября 2023 года. В этот раз стоимость выросла из-за отбора газа из европейских хранилищ с приближением зимы. На ноябрь заполненность хранилищ упала до 92,58%.

Спрос на газ повысило снижение генерации ветровой энергии. При этом, согласно прогнозу, погода в Европе текущей зимой будет холодная. Из-за этого повысится спрос на топливо, которое нужно для отопления.

Ранее российский проект «Арктик СПГ-2» от компании «Новатэк» в первые 10 дней ноября сократил добычу газа до рекордно низких значений. Месторождения в среднем поставляли 0,4 млн кубометров газа. Это в 10 раз меньше, чем в предыдущий месяц.