Рухнула добыча газа на попавшем под санкции США «Арктик СПГ-2»

Российский проект «Арктик СПГ-2» от компании «Новатэк» в первые 10 дней ноября сократил добычу газа до рекордно низких значений, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Месторождения в среднем поставляли 0,4 млн кубометров газа. Это в 10 раз меньше, чем в предыдущий месяц.

Отмечается, что даже во время ввода в эксплуатацию первой очереди предприятия годом ранее добыча газа осуществлялась в разы больше. Она была от 2 до 14 млн кубометров в сутки.

До этого предприятие в октябре остановило сжижение газа из-за переполнения складов. Основная причина того, что газ нельзя было вывезти и продать — санкции США. Вашингтон пообещал «уничтожить» проект.

Также эксперты отмечают, что главная проблема завода — отсутствие танкеров ледового класса. Они могли бы вывозить партии СПГ в течение всего года.

Ранее эксперты отметили, что пострадавший от санкций российский рынок СПГ восстановится после 2035 года. К этому времени Россия может занять целевые 20-25% мирового рынка СПГ.