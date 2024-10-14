Kept: пострадавший от санкций российский рынок СПГ восстановится после 2035 г

Российский рынок сжиженного природного газа (СПГ), пострадавший от санкций, может восстановиться после 2035 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на аналитиков компании Kept.

По данным исследования аудиторско-консалтинговой фирмы, Россия может занять целевые 20—25% мирового рынка СПГ. Случится это после 2035 года. При этом существуют некоторые риски, связанные с тем, что иностранные конкуренты в этой отрасли, такие как США и страны Ближнего Востока, могут нарастить производственные мощности минимум на 20%.

Это, в свою очередь, может привести к усилению ценовой конкуренции, так как спрос будет заметно меньше, чем предложение. Пользу из этой ситуации вынесут поставщики с минимальными затратами и гибкими условиями контрактов. Аналитики Kept считают, что российские предприятия на данный момент не полностью соответствуют этому требованию.

Сейчас в РФ работают два крупных завода СПГ — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также третий завод «Арктик СПГ-2», который достраивается. Кроме того, в стране функционируют несколько средних и более 30 малых предприятий. Общая установленная мощность всех заводов — 51 млрд кубометров. Благодаря этому Россия входит топ-5 крупнейших мировых производителей и экспортеров СПГ.

Санкции против российской индустрии СПГ были введены в 2014 году. В последующие годы ограничения ужесточались.

Ранее стало известно, что НОВАТЭК пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале. Это связано с санкционными ограничениями.