НОВАТЭК пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале

Компания НОВАТЭК из-за санкционных ограничений сейчас пересматривает планы по строительству перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте (Ямал), сообщает «Коммерсант» .

По информации источников, данные проекты пока заморожены. Но проработка Обского газохимического комплекса (ГХК) продолжается. При этом есть возможность перепрофилировать этот проект под производство аммиака и карбамида.

В НОВАТЭКе понимают, что их будущие проекты по экспорту газа окажутся под ограничениями. Кроме того, на сегодняшний день неясно, на какой площадке делать танкеры ледового класса, которые нужны для арктических проектов, как их финансировать и организовывать трейдинг.

До последнего времени специалисты компании занимались проработкой проекта «Мурманский СПГ». Для него получено разрешение на экспорт газа без привязки к месторождению. Так, «голубое топливо» будут забирать для проекта из ЕСГ «Газпрома». Есть неопределенность с созданием газопровода-отвода Волхов — Мурманск — Белокаменка длиной 1,3 тыс. км.

Российские власти дали разрешение на строительство объекта мощностью 41 млрд кубометров самостоятельно, после завершения работ его планируют продать в рассрочку «Газпрому». Но на сегодняшний день строительство приостановлено.