ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены на бензин Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует направить запрос отечественным нефтяным компаниям с требованием предоставить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин Аи-95. На сегодняшний день оптовая цена топлива составляет 73 138 рублей за тонну, сообщает ТАСС .

Вопрос рекордных оптовых цен на бензин обсуждался в среду на заседании биржевого комитета ФАС.

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», — заявили в ведомстве.

Ранее стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила рубеж в 71 тыс. рублей. Это рекордный показатель с начала текущего года. При этом 17 июля цена составила уже свыше 73 тыс. рублей.

По мнению эксперта Игоря Юшкова, нефтяники стремятся заработать на продажах топлива за границу в преддверии планируемого в августе продления запрета на экспорт бензина.