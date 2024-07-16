Бензин Аи-95 подорожал до нового максимума в России

Цена на бензин марки Аи-95 превысила 71 тыс руб за тонну на СПбМТСБ

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила рубеж в 71 000 рублей. Это новый максимум для 2024 года, сообщает «Царьград» со ссылкой на данные площадки.

Аи-95 вырос вырос на 1,49% по биржевой цене 15 июля, достигнув отметки в 71 085 рублей за тонну. Параллельно с этим бензин Аи-92 подорожал на 0,15%, до 55 507 рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 1,36% и стали стоить 24 703 рублей за тонну. Мазут стал дороже на 0,64% — тонну можно купить за 30 497 рублей.

В свою очередь, летний дизель подешевел на 0,21% и торгуется за тонну по 59 327 рублей. Сильнее всего подешевело горючее для реактивных двигателей — на 4,07 процента.