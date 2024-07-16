Названа причина рекордного подорожания бензина Аи-95 на бирже

Основная причина рекордного подорожания Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже — это планируемое продление с августа запрета на экспорт бензина, в преддверии которого нефтяные компании стремятся заработать на продажах топлива за границу. Об этом заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

15 июля стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые превысила отметку в 71 тысячу рублей за тонну.

Второй фактор, который, по мнению Юшкова, повлиял на подорожание бензина на бирже, это рост спроса на топливо на внутреннем рынке в связи с пиком сезона отпусков, который традиционно приходится на июль–август.

При этом эксперт подчеркнул, что повышение цены бензина на бирже не означает его автоматическое подорожание в рознице, поскольку топливо, торгуемое на бирже, предназначается в основном для экспорта.

«На внутреннем рынке бензин тоже подорожал, но не так сильно, как на бирже. В рознице другая система ценообразования, более контролируемая государством. Поэтому ожидать ценовых рекордов на заправках не стоит, хотят цены и будут расти, но не выше уровня инфляции», — прогнозирует аналитик.