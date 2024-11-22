Евро взлетело выше 108 рублей после рекордного подорожания доллара

Курс евро превысил 108 рублей во время торгов на международном рынке Forex. Доллар на бирже также поднялся выше 103 рублей впервые с 23 марта 2022 года, сообщает «Коммерсант» .

Официальный курс Центробанка России на 22 ноября составляет 100,6798 рубля за доллар и 106,0762 рубля за евро.

Вместе с тем цена на золото на Чикагской товарной бирже (CME) превысила 2700 долларов за унцию впервые за две недели.

Российская нацвалюта продемонстрировала ослабление после того, как 21 ноября президент России Владимир Путин обратился к гражданам. В своей речи глава государства объявил об ударе новейшей ракетной системой «Орешник» по Украине в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

До этого Украина атаковала Брянскую область американскими баллистическими ракетами ATACMS, а Курскую область — крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства.

21 ноября США также расширили санкции против российских банков.