«Газпромбанк» и банк «ДОМ. РФ» попали под новые санкции США

США в четверг расширили санкции в отношении России, под новые ограничения попал в том числе первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин, пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Штатов.

Еще в санкционный список попали первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, зампред регулятора Ольга Полякова, главы департаментов Центробанка Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

Кроме того, под рестрикциями оказался ряд юрлиц. Это «Газпромбанк», банки «ДОМ. РФ», «Итуруп», «Братский народный банк», «Центрокредит» и другие финансовые организации.

Ранее сообщалось, что переизбранный президент США Дональд Трамп, по мнению экспертов, может как смягчить, так и ужесточить санкции Америки в отношении российских банков. Решение лидера Штатов будет связано с желанием снова сделать свою страну великой.