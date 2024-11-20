Трамп может отменить или смягчить санкции, касающиеся российских банков

Есть мнение, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить некоторые санкции в отношении России в случае урегулирования конфликта вокруг Украины, заявил РИАМО специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Чтобы предположить, какие санкции могут быть убраны после достижения договоренностей, можно посмотреть, что именно сейчас беспокоит республиканца в свете его программы, направленной на то, чтобы «сделать Америку снова великой». По словам Вавилова, основное внимание новой администрации будет уделяться укреплению экономики США, и санкции, не влияющие на это, будут играть вторую роль.

В сфере международной торговли Трамп считает, что большой проблемой для Америки является сокращение использования доллара США в расчетах, явившееся следствием введения санкций. В сентябре он заявил, что потеря доллара как мировой валюты равносильна поражению в войне.

«Чтобы доллар и дальше оставался мировой валютой, необходимо санкции, относящиеся к торговым расчетам, заменить введением повышенных тарифов на импорт. Следовательно, можно ожидать смягчения санкций, касающихся банковской системы России и вторичных санкций, распространяющихся на банки стран, сотрудничающих с ней. Вероятно, также можно ожидать смягчения санкций, касающихся экспорта чувствительных для американской экономики товарных позиций», — комментирует Вавилов.

Однако следует понимать, что законодательная база США может помешать смягчению санкций Трампом, так как некоторые законы накладывают ограничения на способность президента единолично снимать санкции с России, напоминает эксперт. Также, учитывая любовь Трампа к сделкам, можно предположить, что смягчение санкций будет являться предметом торга, и возможно только при условии, что Россия согласится начать переговоры о перемирии, добавляет он.