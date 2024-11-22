Курс доллара взлетел выше 103 рублей после слов Путина про «Орешник»

Курс американской нацвалюты на российском межбанковском рынке по состоянию на 11:03 по Москве составил 103,225 рубля, продемонстрировав рост на 2,12%. Кроме того, стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) впервые за две недели превысила 2700 долларов за унцию.

Рубль начал слабеть после заявлений российского президента Владимира Путина об использовании новейшей ракетной системы «Орешник». Ее применили для удара по городу Днепропетровск (украинские название — Днепр), поразив военный завод «Южмаш». По словам Путина, «Орешник» использовали в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

21 ноября США также ввели новые санкции против российской банковской сферы.