Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 15%

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Россия с начала 2024 года продала газа в Европу больше, чем в 2023 году

Россия за 11 месяцев 2024 года продала газа в Европу больше, чем в 2023 году, сообщает ТАСС .

Экспорт трубопроводного газа в Европу вырос почти на 15% и составил 29,3 млрд куб. м. Данные приводит ТАСС на основании ежедневных отчетов «Газпрома».

За весь 2023 год Россия экспортировала в этом направлении около 28,15 млрд куб. м газа, отмечает агентство.

Ранее сообщалось об аварии на участке нефтепровода «Дружба» в Польше.