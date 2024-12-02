В Польше не исключают версию диверсии на нефтепроводе «Дружба»
Оператор нефтепровода «Дружба» PERN проводит расследование повреждения
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщает РИА Новости.
По словам представителя компании, специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки.
До получения экспертного заключения «версия намеренного повреждения трубопровода» не исключается, уточнил источник агентства.
Повреждение на нефтепроводе произошло вечером в воскресенье. Нефть поступает к абоненту в Германии по второй нитке магистрали.