В Польше не исключают версию диверсии на нефтепроводе «Дружба»

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщает РИА Новости .

По словам представителя компании, специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки.

До получения экспертного заключения «версия намеренного повреждения трубопровода» не исключается, уточнил источник агентства.

Повреждение на нефтепроводе произошло вечером в воскресенье. Нефть поступает к абоненту в Германии по второй нитке магистрали.