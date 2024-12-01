Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши
Утечка топлива произошла на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает РИА Новости.
Угрозы возгорания или взрыва нет, передает агентство со ссылкой на Государственную пожарную службу республики.
Поврежденный участок связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
Ранее власти Польши приостановили строительство второй нити Поморского нефтепровода от терминала в Гданьске до нефтехимического завода в Плоцке из-за «геополитической ситуации».