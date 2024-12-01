Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши

сегодня в 23:31

Утечка топлива произошла на нефтепроводе «Дружба» в Польше

Угрозы возгорания или взрыва нет, передает агентство со ссылкой на Государственную пожарную службу республики.

Поврежденный участок связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

Ранее власти Польши приостановили строительство второй нити Поморского нефтепровода от терминала в Гданьске до нефтехимического завода в Плоцке из-за «геополитической ситуации».