В Польше остановили работы по прокладке второй нити Поморского нефтепровода

Власти Польши приостановили работы по строительству второй нити Поморского нефтепровода, по которому планировали транспортировать около 25 млн тонн сырья ежегодно, работы могут возобновить только после организованной на объекте проверки, пишет РИА Новости .

Нефтепровод должен был соединить терминал в Гданьске и нефтехимический завод в Плоцке, но теперь обоснованность этого проекта будет проверять представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Мачей Бандо.

«Проводится дополнительный анализ относительно целесообразности реализации инвестиций в строительство второй нитки Поморского трубопровода в новых геополитических и рыночных условиях», — заявили в офисе Бандо.

Сообщается, что строительство может быть возобновлено только после того, как завершится анализ. Объем инвестиций также определится на основе этой проверки. В настоящее время все работы по строительству объекта приостановлены.