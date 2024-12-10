Экономист Беляев: целесообразность досрочного погашения ипотеки индивидуальна

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что в нынешних условиях вопрос о досрочном погашении ипотеки зависит от индивидуальных особенностей. По его словам, каждый должен решить сам, что для него выгоднее, сообщает «Лента.ру» .

Объем досрочного погашения ипотеки в банках страны понизился до двухлетнего минимума. Эксперты считают, что заемщики стали рационально распоряжаться деньгами. Чаще они предпочитают разместить средства на депозите под высокий процент, чем досрочно закрыть обязательства по ипотеке.

«Для кого-то выгоднее деньги, для кого-то выгоднее даже психологический фактор, что ты скорее от этого дела отделался, квартира перешла в твою полную собственность, и ты уже как-то спокойно дышишь», — отметил Беляев.

Во многом ситуация зависит от условий заключения договора, а также от наличия свободных денег. Человеку может быть удобнее гасить ипотеку из банковских процентов.

Ранее сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что у покупки квартиры в рассрочку есть три существенных минуса. Первый — полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок. Второй — у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. И третий — за просрочку платежа предусматривается штраф.