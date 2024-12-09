Сенатор Епифанова назвала три «против» покупки квартиры в рассрочку

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что у покупки квартиры в рассрочку есть три существенных минуса, сообщает Газета.ru .

«Во-первых, полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф», — отметила она.

Тем не менее, по ее словам, безусловным преимуществом рассрочки является фиксированная цена на квартиру, что позволяет покупателю избежать переплат банку. Даже рассрочка с процентной ставкой может оказаться выгодной благодаря короткому сроку выплат, следовательно, окончательная переплата будет меньше, чем при ипотечном кредите. Кроме того, покупка в рассрочку не требует долгого ожидания ответа от банка, а требования застройщика менее строгие по сравнению с банком, отметила Епифанова.

Она добавила, что на рынке жилья доступны два типа рассрочки. Первый вариант — беспроцентная рассрочка, при которой после уплаты первоначального взноса проценты не начисляются на оставшуюся сумму, что характерно для доступного жилья. Второй вариант — рассрочка с процентами, аналогичная банковскому кредиту.

Епифанова порекомендовала рассрочку тем, кто располагает большей частью необходимой суммы. Если покупатель только планирует получение средств, например, от продажи жилья, ему лучше избегать рисков с рассрочкой. Сенатор подчеркнула важность соблюдения сроков платежей, а при малейших сомнениях в возможности своевременной оплаты стоит рассмотреть ипотеку, которая, хотя и сложнее в оформлении, позволяет избежать высоких переплат.