Россияне перестали гасить ипотеку раньше времени
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Объем досрочного погашения ипотечных кредитов в российских банках сократился до рекордно низкого уровня за последние 2 года. Это связано с рациональным отношением заемщиков к управлению финансами, сообщает «Коммерсант».
Согласно данным Центробанка, по итогам III квартала текущего года объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет собственных средств заемщиков составил 343,5 млрд рублей. Это минимальный показатель за последние 2 года. Максимальное значение за всю историю наблюдений составляло 548,3 млрд рублей.
По мнению экспертов, ключевым фактором, который мотивирует заемщиков отказаться от досрочного погашения ипотеки, является высокий процент по депозитам. В текущих условиях выгоднее размещать свободные средства на вкладах, чем досрочно гасить ипотечный кредит. Также у заемщиков сокращается количество свободных денег.
В то же время впервые объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет новых займов составил менее 2 млрд рублей, а за счет продажи залогового имущества — менее 1 млрд рублей.
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