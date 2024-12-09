Россияне перестали гасить ипотеку раньше времени

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов в российских банках сократился до рекордно низкого уровня за последние 2 года. Это связано с рациональным отношением заемщиков к управлению финансами, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным Центробанка, по итогам III квартала текущего года объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет собственных средств заемщиков составил 343,5 млрд рублей. Это минимальный показатель за последние 2 года. Максимальное значение за всю историю наблюдений составляло 548,3 млрд рублей.

По мнению экспертов, ключевым фактором, который мотивирует заемщиков отказаться от досрочного погашения ипотеки, является высокий процент по депозитам. В текущих условиях выгоднее размещать свободные средства на вкладах, чем досрочно гасить ипотечный кредит. Также у заемщиков сокращается количество свободных денег.

В то же время впервые объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет новых займов составил менее 2 млрд рублей, а за счет продажи залогового имущества — менее 1 млрд рублей.

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