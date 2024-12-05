Как может измениться программа семейной ипотеки в 2025 году

В текущих реалиях объемы продаж у застройщиков упадут, особенно, если программа семейной ипотеки будет изменена. При этом существуют разные варианты того, как могут поменяться ее параметры, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Среди таких вариантов он обозначил следующие. Во-первых, сокращение максимальной суммы кредита (как ранее было с господдержкой и ИТ-ипотекой). Во-вторых, закрытие программы для жителей Москвы и Санкт-Петербурга (как ранее было с ИТ-ипотекой). В-третьих, повышение процентной ставки (как было с ИТ-ипотекой). Наконец, повышение первоначального взноса (как ранее было с ипотекой по господдержке, где первоначальный взнос подняли до 30%).

Он отметил, что уже сейчас многие банки подняли первый взнос по семейной ипотеке до 50%.

По словам эксперта, конечно, вследствие этого цена на недвижимость может быть скорректирована, но пока неясно как именно.

«У многих девелоперов есть запас прочности при снижении цен на 10-15%. Но больше упасть ценам уже будут мешать внешние факторы, такие как удорожание стоимости строительства, увеличение заработной платы, нехватка рабочей силы, повышение цен на топливо и электричество», — заключил Чурилов.