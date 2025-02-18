Депутат Мособлдумы Керселян: почти 1,5 тысячи алкомаркетов закроют в Подмосковье

Глава комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что новый подмосковный закон, запрещающий продажу спиртного в жилых домах, в первую очередь коснется тех ларьков, которые продают слабый алкоголь без лицензии. Об этом сообщает «360.ru» .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал ограничения на продажу алкоголя во дворах многоэтажек. На 104-м заседании Мособлдумы был принят соответствующий закон.

«Магазины, у которых нет лицензии, а мы знаем, что это магазины, (которые – ред.) торгуют пивом, слабым алкоголем, 1 сентября, когда вступает в силу этот закон, прекращают свою работу. И таких магазинов порядка 1400», — уточнил депутат.

Он добавил, что останутся магазины, которые торгуют алкоголем по лицензии. Эти точки смогут продолжать работу до истечения срока их лицензии, даже если вход в него расположен со стороны дворов.

Парламентарий пояснил, что лицензия не имеет обратной силы, за это бизнес заплатил деньги и до окончания срока действия лицензии предприниматель имеет право работать. Подобных магазинов в многоквартирных домах Подмосковья порядка 1,5 тыс.

Ранее глава региона Андрей Воробьев дал пояснение решению ограничить продажу спиртных напитков в торговых точках, расположенных в жилых домах.

«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, много раз находились во дворах, слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это находится по пути следования детей в школы и детские сады», — сказал губернатор.