В Подмосковье ввели ограничения на работу «наливаек» в жилых домах

На 104-м заседании Мособлдумы был принят закон, регулирующий продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Председатель областного парламента Игорь Брынцалов отметил, что ранее Госдума дала регионам право самостоятельно регулировать продажу спиртных напитков в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

«Мы пришли к решению ввести ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23:00 до 08:00. Большинство регионов нашей страны пошли по этому же пути. Данная мера направлена на ограничение работы так называемых „наливаек“ — заведений, которые под видом общепита продают алкоголь ночью», — добавил Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье действует еще один закон, касающийся «наливаек». Зал в учреждении общественного питания, где продают спиртное должен быть не менее 50 кв. м, в то время как федеральный закон устанавливает 20 кв. м.

Жалобы на «наливайки»

Как рассказал спикер Мособлдумы, жители региона регулярно жалуются, что клиенты алкомаркетов в домах распивают купленную продукцию, не отходя от входа в заведение. Из-за этого постоянно слышны пьяные крики, случаются дебоши и вызовы полиции. Особенно людей беспокоят «наливайки», расположенные вблизи детских площадок и со входом внутрь двора жилого дома.

«Люди просят принять соответствующие меры. Поэтому принято решение ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах со входом во двор МКД. При этом доступность продуктовых магазинов рядом с домом сохранится. В регионе достаточно торговых точек. Мы преследуем в первую очередь цель защитить жителей, детей от популяризации алкоголя, сделать его менее доступным», — пояснил Брынцалов.

Кроме этого, закон ужесточает требования к бизнесу для получения лицензии на продажу алкоголя. Теперь минимальный уставный капитал у организаций, торгующих алкоголем, для получения лицензии должен быть 1 млн рублей. Ранее он составлял 500 тыс. рублей.

Все нововведения, принятые законом, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Нововведения в Подмосковье

Розничная продажа алкоголя в торговом объекте (в магазине, супермаркете) в многоквартирном доме будет разрешена только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 м до края проезжей части.

Во всех остальных случаях — когда вход и выход находится со стороны двора — продажа алкоголя запрещена.

Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Исключение: предприниматели, имеющие действующие лицензии, смогут доработать до окончания их действия.

Кроме того, чтобы продавать алкоголь организации оформляют лицензию. Лицензией на розничную продажу пользуются магазины. Она позволяет продавать алкоголь в закрытых бутылках в разрешенные часы. Чтобы получить такую лицензию у организации должен быть уставный капитал не меньше определенной суммы. Требования к минимальному капиталу с 1 сентября увеличиваются с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал, что в Подмосковье рассмотрят ограничения на продажу алкоголя. Спиртное планируют запретить продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал глава области.