Сигареты по запросу: как Джигана лечат в рехабе после нападения на персонал

Рэпер Джиган проходит трехмесячную терапию в элитном израильском рехабе после нападения на обслуживающий персонал и охранников на своем участке в Подмосковье. Его постоянно контролируют и не отпускают одного даже в тренажерный зал, сообщает Mash .

Сразу после инцидента со стрельбой родные организовали музыканту трансфер и довезли его прямо до рехаба в Ришон-ле-Ционе. Там Джигана сначала обыскали, затем составили договор (цена услуг — 5 млн рублей) и ознакомили музыканта со сводом строгих правил.

Первые недели рэпера ждала детоксикация — его лечили антипсихотиками со снотворными. Затем началась многопрофильная терапия. Сейчас с ним на постоянной основе работают четыре специалиста. Также Джиган ходит на групповую терапию.

График строгий: общая терапия в 9 часов утра, 5 и 8 часов вечера, обед в 12:30. Иногда пациентов вывозят на север Израиля, в Иерусалим и на экскурсии по Мертвому морю.

Джиган живет в одноместной палате с кроватью, шкафом, кондиционером и душем. В свободное время рэпер занимается спортом под присмотром сопровождающих. Кормят его три раза в день, также в его распоряжении есть три холодильника с продуктами.

Также музыканту можно пользоваться телефоном только под контролем сотрудников, а сигареты приходится просить через письменный запрос.

Ранее стало известно, что Джиган взял в заложники обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье, а затем расстрелял охранника.

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