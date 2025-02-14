Андрей Воробьев: алкомаркеты во дворах Подмосковья планируют запретить

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал, что в Подмосковье рассмотрят ограничения на продажу алкоголя. Спиртное планируют запретить продавать в магазинах во дворах многоэтажек, сообщает РБК .

Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00. Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Он выразил надежду, что Мособлдума примет соответствующий закон, а правоохранительный блок поддержит эту норму в ее соблюдении.

Согласно законопроекту новые правила должны вступить в силу с 1 сентября. Свыше 3400 торговых точек, где продают алкоголь в Подмосковье, имеют входы со стороны дворов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, выдано 45 лицензий на 673 точки сети «Бристоль», 148 лицензий на 1274 магазина «Красное и белое».

В России, согласно федеральному закону, можно продавать спиртное с 8 часов до 23 часов ежедневно, кроме ресторанов и кафе. В то же время власти субъектов РФ могут вносить собственные изменения. К примеру, в Петербурге купить алкоголь можно с 11 до 22 часов, в Самарской области в общепите, который находится в многоквартирных домах, нельзя продавать спиртное с 22 часов до 10 часов.

В ряде субъектов России ограничения на продажу алкоголя введены в рабочие дни. В Вологодской области с 1 марта алкоголь в будни можно будет продавать в магазинах с 12 до 14 часов, но ограничения не действуют в выходные и праздники. В Якутии можно продавать спиртное с 14 до 20 часов, в Туве — с 11 до 15 часов.

В Чечне действуют федеральные ограничения по продаже спиртного, но крепкий алкоголь продается с 8 до 10 часов. В остальное время можно купить пиво и другие слабоалкогольные напитки.