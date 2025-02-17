Андрей Воробьев объяснил, зачем ограничили продажу алкоголя во дворах

«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, много раз находились во дворах, слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это находится по пути следования детей в школы и детские сады», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор отметил, что Мособлдума и ее профильный блок проявили законотворческую инициативу и в контакте с продавцами алкоголя нашли консенсус. В итоге в Подмосковье запрещена продажа спиртных напитков с 23:00 до 08:00 и во дворах жилых домов.

Ранее Воробьев подчеркивал, что продажа спиртного в магазинах во дворах многоэтажек добавляет много хлопот местным жителям.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — заявил глава области.