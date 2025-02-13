«Деньги из тумбочки»: эксперт рассказал, как ЕС пережить газовый кризис

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что единственный путь для Европы, чтобы пережить энергетический кризис, — это субсидирование газовых компаний, сообщает NEWS.ru .

«Но субсидии — тоже история о деньгах из тумбочки. Для того чтобы деньги из тумбочки для кого-то распределять, надо сначала деньги заработать и в тумбочку положить», — отметил Митрахович.

По его словам, раньше эту роль выполняли прибыльные отрасли — машиностроение, металлургия и химия, но сейчас там проблемы, и с этим приходится считаться. Власти стран ЕС должны настроиться на стратегические шаги и не пытаться найти «в последний момент какие-то заплатки».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна нашла решение по оплате газа, нефти и ядерного топлива из России.