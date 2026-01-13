Чай и бананы резко подешевели в России в начале января

В период с 3 по 10 января 2026 года в торговых сетях России зафиксировано снижение стоимости черного чая на 11,1%, а также бананов — на 9,3%. Об этом рассказал создатель «Индекса Мишек», заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов, пишет Газета.ru .

По словам Абрамова, за прошедшую неделю значение «Индекса Мишек» показало падение на 1,4%, тогда как неделей ранее наблюдался его рост на 0,2%. Наиболее заметно снизились расценки на чай «Акбар» (на 11,1%) и бананы (на 9,3%).

Яйца «Окские» категории С1, напротив, стали дороже на 0,9%. Стоимость остальных товарных позиций, входящих в индекс, осталась без изменений. В годовом выражении «Индекс Мишек» увеличился на 1,8%, что меньше, чем неделей ранее, когда прирост составлял 3,3%.

В течение года выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (на 28,6%), сок J7 (на 20,2%), масло «Олейна» (на 20,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% (на 13,1%), сыр «Фетакса» (на 7,6%), хлеб (на 4,8%), сельдь «Матиас» (на 4,0%), курицу (на 2,6%) и мармелад Fruit-Tella (на 1,1%).

В то же время за год подешевели морковь (на 26,7%), бананы (на 20,6%), чай «Акбар» (на 12,2%), масло 72,5% «Домик в деревне» (на 9,5%) и яйца «Окские» С1 (на 7,5%).

Ранее сообщалось, что до конца января в России может подорожать алкоголь на 17-30%. Также ожидается повышение цен на сезонные фрукты и овощи.

