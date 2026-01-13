Перечислены продукты, которые до конца января могут подорожать на 30%

Алкоголь может подорожать на 30% до конца января в России

В конце января ожидается рост цен на широкий спектр продовольственных товаров. Алкогольная продукция может подорожать на 17-30%, а продукты питания — на 15-20%, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. Об этом сообщает Life.ru .

По словам эксперта, одним из факторов, влияющих на ценовую политику, является увеличение акцизных сборов. Хотя табачная продукция не входит в его сферу компетенции, он прогнозирует подорожание табака и алкоголя.

Кроме того, произойдет своего рода «техническое» повышение цен, связанное с возвратом стоимости праздничных товаров к стандартным значениям. Это коснется, в частности, ингредиентов для традиционных новогодних салатов, таких как оливье и селедка под шубой.

Панченко пояснил, что предновогодний период часто сопровождается акциями и сниженными ценами. После завершения праздников происходит закономерный возврат к ценам, существовавшим до акционных предложений, а нередко они даже превышают прежний уровень.

Другой важной причиной повышения цен является увеличение себестоимости производства, то есть рост расходов на энергоносители, логистику и сырье, особенно в случае сезонных или импортных продуктов. Не следует упускать из виду и влияние инфляции, которая оказывает давление на стоимость базовых продуктов питания.

Ожидается, что алкогольная продукция подорожает ориентировочно на 17-30%. Также вырастут цены на сезонные овощи и фрукты, традиционно дорожающие в январе на 15-20% из-за сокращения предложения и увеличения логистических издержек.

Кроме того, подорожание затронет крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы (в пределах 5-15%), а также кофе и чай (на 15-20%). Прогнозируется рост цен на мясо и молочную продукцию на 10-20%.

«На самом деле, сказать, что все подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары — это овощи и фрукты», — подытожил эксперт.

