Перечислены продукты, которые до конца января могут подорожать на 30%
Фото - © Медиасток.рф
В конце января ожидается рост цен на широкий спектр продовольственных товаров. Алкогольная продукция может подорожать на 17-30%, а продукты питания — на 15-20%, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. Об этом сообщает Life.ru.
По словам эксперта, одним из факторов, влияющих на ценовую политику, является увеличение акцизных сборов. Хотя табачная продукция не входит в его сферу компетенции, он прогнозирует подорожание табака и алкоголя.
Кроме того, произойдет своего рода «техническое» повышение цен, связанное с возвратом стоимости праздничных товаров к стандартным значениям. Это коснется, в частности, ингредиентов для традиционных новогодних салатов, таких как оливье и селедка под шубой.
Панченко пояснил, что предновогодний период часто сопровождается акциями и сниженными ценами. После завершения праздников происходит закономерный возврат к ценам, существовавшим до акционных предложений, а нередко они даже превышают прежний уровень.
Другой важной причиной повышения цен является увеличение себестоимости производства, то есть рост расходов на энергоносители, логистику и сырье, особенно в случае сезонных или импортных продуктов. Не следует упускать из виду и влияние инфляции, которая оказывает давление на стоимость базовых продуктов питания.
Ожидается, что алкогольная продукция подорожает ориентировочно на 17-30%. Также вырастут цены на сезонные овощи и фрукты, традиционно дорожающие в январе на 15-20% из-за сокращения предложения и увеличения логистических издержек.
Кроме того, подорожание затронет крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы (в пределах 5-15%), а также кофе и чай (на 15-20%). Прогнозируется рост цен на мясо и молочную продукцию на 10-20%.
«На самом деле, сказать, что все подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары — это овощи и фрукты», — подытожил эксперт.
