Новая волна закрытий фэшн-магазинов ожидается в России

До конца 2026 года в России может произойти новая волна закрытий магазинов категории фэшн. Причина — перераспределение спроса в пользу маркетплейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков CORE.XP.

Среди факторов еще называются рост издержек — увеличение цен на сырье, рост НДС, высокие кредитные ставки, а также неопределенность потребительского спроса на фоне инфляции и переток покупателей в интернет. Это заставляет ритейлеров закрывать менее эффективные торговые площадки.

Как заявила директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая, в первом квартале 2026 года доля закрытий фэшн-арендаторов в торговых центрах Москвы составила почти 48,6% от общего числа закрытий. А доля закрытий по площади выросла на 19 процентных пунктов, что указывает на уход с рынка игроков с большими помещениями.

До этого эксперты также отмечали, что свыше половины товаров популярных марок в России уже реализуется онлайн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.