Bloomberg: РФ будет продавать газ в ЕС, несмотря на ситуацию в Курской области

РФ продолжит поставлять газ в ЕС по трубопроводу. Это происходит даже на фоне боевых действий рядом с одним из главных населенных пунктов, через который экспортируется «голубое топливо», сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Россия продолжит поставлять энергоресурсы через газоприемную станцию «Суджа» в Курской области РФ. Украина тоже не против этого, поскольку стремится быть надежным поставщиком для партнеров из ЕС. К тому же продажа Москвой топлива выгодна всем сторонам конфликта.

Украина получает большие вливания в бюджет за счет посредничества в транзите за границу. Европа восполняет дефицит энергоресурсов. Сама РФ тоже зарабатывает на торговле «голубым» топливом огромные деньги.

Рекорд по суточным поставкам газа Россия поставила 4 июля. В тот день РФ продала партнерам топлива в количестве 688,8 млн кубометров.