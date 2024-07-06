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«Газпром» сообщил о рекордных суточных поставках газа по России

С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) превышают максимальные значения этого месяца предыдущих лет. Четвертого июля «Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд — 688,8 млн куб. м., сообщает пресс-служба российской энергетической компании в Telegram-канале .

В летний сезон продолжает «Газпром» обеспечивать повышенный спрос потребителей на газ, несмотря на планово-предупредительные работы на объектах ЕСГ и закачку топлива в подземные хранилища.

В июне исторический максимум был зафиксирован 19 числа. В этот день поставки «голубого топлива» составили 691 млн куб. м.

Ранее стало известно, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 27% за полгода. В июне «Газпром» зафиксировал рост поставок до 2,5 млрд кубометров.