Экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27% за полгода

Поставки газа из России в европейские страны резко выросли за последние 6 месяцев, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету « Ведомости ».

По данным «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу увеличился за полгода на 27% — до 15,4 млрд кубометров. В июне зафиксирован рост поставок до 2,5 млрд кубометров.

Вырос и транзит через Украину. Он увеличился на 11% — до 7,7 млрд кубометров. Прокачка по газопроводу «Турецкий поток» показала такие же результаты, поднявшись всего на 1,5%.

При этом транзит российского газа через Украину ведется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда потом он идет в подконтрольную Украине Сумскую область. За такую прокачку «Газпром» обязан выплачивать около 1,25 млрд долларов в год, согласно пятилетнему контракту, который Украина отказывается продлевать.

Эксперты объясняют увеличение поставок газа в Европу ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа (СПГ). Во втором полугодии динамика роста экспорта газа снизится.

Ранее в России продлили разрешение на экспорт бензина на весь июль. Запрет на поставки горючего за рубеж в августе пока сохраняется.