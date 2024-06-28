Разрешение на экспорт бензина продлят на июль в России

Временный запрет на экспорт бензина был приостановлен правительством РФ с 20 мая до 30 июня, так как этот рынок был перенасыщен. Он должен был вновь вступить в силу с 1 июля и продлиться до 31 августа.

Однако правительство решило продлить приостановление эмбарго на весь июль. При этом отмечается, что запрет на поставки бензина за рубеж в августе пока сохраняется.

Решение по поводу разрешения на экспорт бензина было принято в последний момент, учитывая мнения сторон. Длительное время они не могли договориться по поводу сроков приостановления временного запрета: только июль или сразу июль–август.

Официальное постановление правительства ожидается в субботу.

Отмечается, что принятие решения по экспорту на август будет осуществляться, исходя из вопроса насыщения внутреннего рынка топлива.